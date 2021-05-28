РИАМО - 28 мая. Москвичи могут переходить улицу во время движения автомобилей благодаря «умным» светофорам, которые работают по 50 адресам и имеют совмещенную фазу, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Раньше пешеходам и водителям приходилось всегда ждать своей очереди на перекрестке, даже когда они не создавали помех друг другу на повороте.

«Теперь светофоры разрешают одновременное движение пешеходов и машин, водители которых поворачивают направо», — говорится в сообщении.

При повороте водитель должен уступить дорогу пешеходу и затем может ехать. Сделать так подскажет дополнительная секция с изображением пешехода и стрелки бело-лунного цвета.

Это безопасно и понятно, а также экономит время, так как пешеходы и водители быстрее переходят и проезжают перекресток. Подобная практика есть во многих европейских странах и других российских городах.