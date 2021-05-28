РИАМО - 28 мая. Порядка 600 почтальонов работают с мобильными почтово-кассовыми терминалами в Подмосковье, еще 70 аппаратов поступят в Московскую область в июне, сообщает пресс-служба макрорегиона Москва «Почты России».

Ими оснащают почтальонов, которые обслуживают многоквартирные дома, СНТ, а также частный сектор. Устройства помогают сотрудникам почты принимать платежи.

Самой большой популярностью терминалы пользуются у жителей Долгопрудного. В текущем году они оплатили порядка 6 тыс. платежей. В топ-3 также входят городские округа Раменский и Щелково.

Почтальоны с МПКТ помогают оплатить квартплату, телефон, электричество, газ и домофон, штраф или налог, ТВ и услуги интернет-провайдеров. Кроме того, посредством терминала можно заплатить за детсад, доставку мелких пакетов, оформить подписку на издание.

Самая популярная услуга летом – это оплата мобильной связи. Помимо прочего, терминалы позволяют купить страховые продукты, в том числе пакет «Антиклещ».