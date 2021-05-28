РИАМО - 28 мая. В Одинцовском городском округе перед судом предстанет 26-летний рецидивист, обвиняемый в убийстве трех человек и в преступлениях против половой неприкосновенности, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 18 октября 2019 года он пил алкоголь с ранее незнакомым мужчиной в заброшенном здании вблизи села Жаворонки. Между ними произошел конфликт и обвиняемый начал бить его в голову и шею, после чего сбросил тело в колодец.

Позднее в здание пришел ранее незнакомый обвиняемому мужчина, с которым он тоже подрался. Второго мужчину злоумышленник тоже связал и оттащил к колодцу, после чего скинул туда труп.

25 апреля 2020 года он же, будучи пьяным, совершил преступления против половой неприкосновенности незнакомой женщины и задушил ее шнурком.