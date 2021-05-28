РИАМО - 28 мая. В течение мая подмосковные арендаторы областного и муниципального имущества, а также неразграниченных земель, погасили 4,6 млн рублей арендных платежей, которые отсрочили в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«В мае в бюджеты городских округов Подмосковья поступили более 4,6 млн рублей отсроченных арендных платежей. В счет погашения отсрочки за аренду государственной неразграниченной земли арендаторы перечислили 2,5 млн рублей, а за муниципальное имущество и землю – 2,1 млн рублей», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Самые большие суммы в счет погашения платежей перечислили арендаторы городских округов Электросталь – 1 млн рублей, Бронницы – 0,62 млн рублей, Дмитровский – 0,38 млн рублей, Балашиха – 0,36 млн рублей, Щелково – 0,33 млн рублей.

С начала текущего года представители бизнеса перечислили в бюджеты свыше 81,8 млн рублей, где 41,4 млн – за аренду государственной неразграниченной земли, 38,2 млн – за муниципальное имущество и землю и 2,5 млн рублей за областную недвижимость.

Шанс отсрочить арендные платежи появился во время пандемии Covid-19 с целью поддержать бизнес. Возможностью воспользовались арендаторы по 775 договорам аренды.