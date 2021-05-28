РИАМО - 28 мая. Создание рынка альтернативного топлива в России весьма перспективно, так как ежегодно в стране производится 70 млн тонн твердых коммунальных отходов, сообщает Nation News.

Об этом рассказал член генерального совета общероссийской общественной организации «Деловая Россия», гендиректор группы компаний «БС Энерго» Михаил Замарин.

«Это неотсортированный мусор, 90% которого едет на полигон, для закапывания. Альтернативой для этого является строительство мусоросортировочного комплекса, где будет производится сортировка данного мусора — отделение полезных фракций от неполезных, выделение фракций, которые можно сжечь, но которые нельзя продать», — объяснил Замарин.

Он отметил, что альтернативное топливо получается из отсортированных отходов, обладающих теплокалорийностью. То есть, это все, что не имеет рынка сбыта, но все, что можно сжечь.

«В основном, RDF-топливо нельзя использовать в домашних условиях. Поэтому его используют только в промышленных целях, например, цементный завод в своих печах. Таким образом, твердое топливо замещает уголь и газ, что позволяет заводу сильно экономить», — добавил он.