РИАМО - 28 мая. В Московской области за неделю пресекли 87 нарушений перехода через ж/д пути. Переход путей в неположенном месте - одна из основных причин гибели людей на ж/д, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

С 21 по 28 мая прошли рейды по снижению травматизма на платформах и станциях в Раменском городском округе, Жуковском, Серпухове, Орехово-Зуевском городском округе и других.

Выявлено 98 нарушений перехода путей в неположенном месте, из них 11 человек привлечены к административной ответственности.

С 87 жителями проведены разъяснительные беседы по мерам безопасности на железной дороге.

Одной из основных причин гибели людей на железной дороге продолжает оставаться переход путей в неположенном месте.