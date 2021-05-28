РИАМО - 28 мая. Церемония награждения победителей международного конкурса «Пресс-служба года» прошла в пятницу. Газета «Вечерняя Москва» стала лауреатом премии в номинации «Лучший аккаунт» в TikTok, сообщает «Вечерняя Москва».

Аккаунт газеты в соцсети работает на базе медиахолдинга «Вечерняя Москва». Первое видео было выпущено 24 ноября 2020 года.

«Новые медиа приобретают всю большую значимость, появляются новые форматы и новые способы взаимодействия с аудиторией. Нам важно оставаться в тренде и быть с читателем там, где ему удобно», — сказала заместитель генерального директора АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Екатерина Бурмистрова.

Она добавила, что TikTok — наиболее активно развивающаяся социальная сеть. Создание аккаунта помогло через историю старейшей газеты города донести до аудитории информацию о культуре, истории, местах и главных событиях Москвы.

В конкурсе участвовали представители пресс-служб, PR-отделов и PR-департаментов компаний, PR-агентств и независимые PR-специалисты. Экспертное жюри конкурса выбрало лучших специалистов в 16 номинациях по итогам прошлого года.