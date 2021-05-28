РИАМО - 28 мая. В пятницу в Коломне открыли арт-квартал «Патефонка», который объединил людей творческих профессий, сообщил глава городского округа Коломна Денис Лебедев.

Новое культурное пространство было открыто главой округа Коломна Денисом Лебедевым вместе с гендиректором группы компаний «Автокемпер» Юрием Елашкиным. Креативный кластер разместился на территории экс-завода «Текстильмаш».

«Здесь расположены студии и мастерские, уникальная шелковая фабрика, а еще единственное в России производство автодомов европейского класса. Предприятие помогает развивать внутренний туризм – важнейшую часть президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», – написал Лебедев в Instagram-аккаунте.

Кроме того, он поблагодарил каждого, кто вложил силы в создание пространства.

Каждый житель Коломны сможет увидеть автодома, жилые прицепы и специальное туристическое снаряжение для путешествий на колесах на десятой выставке Caravanex - 2021.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» состоит из трех федеральных проектов: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских услуг», «Совершенствование управления в сфере туризма» и направлен на комплексное развитие туристической отрасли РФ.