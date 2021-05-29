РИАМО - 29 мая. Проект ученицы 9 класса из школы № 319 Марии Калининой признан лучшим в рамках акции «Я развиваю МЭШ!», сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

В рамках конкурса «Акселератор проектов МЭШ» весной была запущена акция «Я развиваю МЭШ!», где школьникам предстояло разработать свою систему «достижений» и «бонусов», а также оценок в «Московской электронной школе».

Участники представили на суд жюри разнообразные проекты поощрений, но среди сотен работ лучшей признан проект девятиклассницы Марии Калининой.

Ее бонусная система проста и понятна: за каждое участие школьника в олимпиаде, конференции, конкурсе или спортивном мероприятии учителя могут начислять ему баллы. Их сумма отобразится в профиле ученика в его личном кабинете в МЭШ. Накопленные баллы можно будет обменять на бесплатные билеты в музеи, сертификаты на образовательные курсы и другие призы.

«Мой проект называется «Система достижений». Фактически это сервис по внедрению различных поощрений и оценок за внеурочную деятельность в МЭШ. Еще очень важно, что ребята сами смогут создать свое собственное портфолио – это будет удобно не только школьникам, но и учителям», — отметила Калинина.

По ее словам, часто бывает так, что плохие оценки в школе занижают уверенность учеников и мешают им развиваться, но благодаря данной системе школьники смогут доказать, что оценки — далеко не самое важное.

Победитель акции «Я развиваю МЭШ!» получит возможность стать экспертом во время проведения следующего конкурса, а также продолжить работу над развитием сервисов «Московской электронной школы».​