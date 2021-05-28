РИАМО - 28 мая. В Подмосковье энергетики ввели дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в дни сдачи ГИА и ЕГЭ, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В дни итоговых экзаменов ремонт на объектах, которые снабжают электрической энергией учебные заведения и пункты приема экзаменов, отменен. Кроме того, во время ГИА и ЕГЭ нельзя допустить отключения видеокамер, которые фиксируют экзаменационный процесс.

Так, проводятся дополнительный осмотр линий электропередачи и подстанционного оборудования, формирование и инструктаж дежурных выездных бригад, подготовка передвижных дизельных электростанций.

Кроме того, в Московской области усилили антитеррористическую защищенность и противопожарную безопасность электросетевых объектов.

Для того, чтобы минимизировать время восстановления электрического снабжения при технологическом нарушении, организован график дежурств оперативно-выездных бригад и передвижных дизельных электростанций.

В текущем году заявления на сдачу ЕГЭ подали свыше 40 тыс. человек из Подмосковья, из которых свыше 35 тыс. – это выпускники 2021 года, а оставшиеся – прошлых лет. Госэкзамен пройдет с 31 мая по 2 июля.