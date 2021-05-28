РИАМО - 28 мая. Лента «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна будет демонстрироваться на большом экране кинотеатра «Художественный» с пленки 35 мм из архива Москино, сообщается на сайте кинотеатра.

Показ продолжает серию совместных мероприятий кинотеатра «Художественный» и Москино, посвященных отечественному кино. Несколько тысяч повреждений разной степени сложности были удалены с пленки.

Картину относят к плеяде классических исторических картин 1930-х годов. Она считается одной из лучших лучших работ режиссера. Фильм повествует о древнерусском князе, который победил в сражении с рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере.

Фильм создали за полгода. За него режиссер получил Сталинскую премию. Музыка Сергея Прокофьева сделала фильм уникальным примером взаимодействия двух великих творцов.

Открытия «Художественного» зрители ждали семь лет, он вновь заработал для широкой публики 9 апреля. Теперь в кинотеатре четыре зала с современным аудио- и видеооборудованием, а также библиотека, три бара, ресторан и пекарня.