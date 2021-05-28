РИАМО - 28 мая. В подмосковной Кашире построят новый торговый центр, под эти цели выделили участок площадью более 2,26 га, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Земельный участок под строительство ТЦ находится на оживленном Каширском проспекте всего в 300 м от трассы регионального значения Кашира – Серебряные Пруды – Узловая. Он предоставлен в аренду на срок более 13 лет по итогам торгов в электронной форме.

Магазины и торговые центры – это значимые объекты инфраструктуры.

В настоящее время комитетом по конкурентной политике Московской области на Едином портале торгов Московской области (https://torgi.mosreg.ru/#/) объявлены аукционы более чем по 10 земельным участкам под торговые центры и магазины, которые пройдут в июне и июле 2021 года.