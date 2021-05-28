РИАМО - 28 мая. Участницами III Всероссийского саммита сообщества «Нежный бизнес» стали подмосковные женщины-предприниматели, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие, где побывали 25 представительниц Подмосковья из городских округов Люберцы, Наро-Фоминский, Серпухов, Ступино, Коломна, Бронницы, Сергиево-Посадский, Мытищи, прошло с 19 по 23 мая в Крыму.

«В Московской области почти 370 тыс. предприятий МСП. И в них трудятся более 1,43 млн человек. Руководителями 40% подмосковных МСП являются женщины. И они вносят огромный вклад в экономику региона», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В настоящее время «Нежный бизнес» представляет собой растущее общественное движение женщин-предпринимателей, которое охватывает 52 города РФ. Суммарное количество участниц - свыше 4 тыс. Оборот бизнесов, которым владеют участницы сообщества, составляет свыше 1 млрд рублей.

«Нежный бизнес» развивается в 53 муниципалитетах Подмосковья и объединяет свыше 3 тыс. женщин-предпринимателей. За I квартал этого года к движению присоединились городские округа Егорьевск, Одинцовский, Ступино и Сергиево-Посадский.

Во время саммита сообщество подвело итоги первой половины текущего года и обозначила планы на следующее полугодие. Помимо прочего, были организованы мастермайнды, дискуссионный клуб, активный нетворкинг, обучающие программы от спикеров по продвижению малого и среднего бизнеса.

Также на саммите во время подведения итоги первого полуфинала Всероссийского конкурса «Нежный Гранд 2021», отметили лучших представителей профессиональных лиг по образованию, туризму, дизайну, производству, маркетингу, рекламе, психологии, эвенту, консалтингу.

Конкурс преследует цели цифровизировать бизнес, найти и поддержать перспективных руководителей, которые обладают развитыми лидерскими качествами и управленческими компетенциями.