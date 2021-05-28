РИАМО - 28 мая. Летний трудовой семестр студенческих отрядов стартовал в Московской области. С его открытием ребят поздравила министр правительства региона по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Новый семестр – это важное событие для российской молодежи в студенческих отрядах и тех, кто помогает им развиваться. Ребята сдали рапорты о готовности своих отрядов и получили путевки на трудовые объекты.

Торжественные линейки проходят по всей стране, и Подмосковье не осталось в стороне. Московское областное региональное отделение «Российские студенческие отряды» зарегистрировали в январе этого года, но на сегодняшний день в нем трудятся уже 22 отряда и почти 600 человек.

Швелидзе поблагодарила студентов за уже проделанную работу и пожелала удачи в будущих свершениях. Также министр вручила благодарственные письма представителям учебных заведений региона, которые активно развивают движение и оказывают ребятам всяческую поддержку.

Как отметил руководитель подмосковного отделения РСО Павел Ковалев, открытие третьего трудового семестра – самое долгожданное событие молодежного лета. Для ребят это уникальный шанс получить особые навыки и опыт, море впечатлений, завести новые знакомства и провести время с пользой для своего родного региона.