РИАМО - 28 мая. Выставка племенных сельскохозяйственных животных «Звезды Подмосковья-2021» пройдет 11 июня в деревне Орлово Ленинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Это будет 24 выставка лучших племенных сельскохозяйственных животных Подмосковья, одно из самых значимых в области животноводства. На данном мероприятии будут представлены лучшие животные ведущих хозяйств области. Выставка будет проходить на территории Национального конного парка «Русь», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По требованию к экстерьеру коров, отбираемых на выставку, животные должны обладать определенными параметрами. Коровы должны быть типичными для породы, красивыми, крепкими, имеющими правильно поставленные конечности. Высота коровы в крестце — не менее 140 см, для айрширов — не менее 132 см. Для коров черно-пестрой, голштинской и холмогорской пород допускается наличие красно-пестрой масти.

«На мероприятие приглашены руководители и зооветспециалисты сельскохозяйственных предприятий не только Подмосковья, но и многих других регионов РФ, занятых в сфере племенного молочного животноводства и сервисных организаций, работающих в этой отрасли АПК», — добавил министр.

Предварительный отбор коров для участия в конкурсе производился в сельхозпредприятиях специалистами этих хозяйств. Окончательный отбор проведен экспертной комиссией, в состав которой вошли представители Минсельхозпрода региона и союза «Мосплем».

На выставке также покажут молочное оборудование, кормовые добавки, инструментарий для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных и многое другое.