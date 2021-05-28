РИАМО - 28 мая. В Москве в здании на Старом Толмачевском переулоке произошло возгорание мусора, к настоящему моменту пожар ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Информация о пожаре поступила в 20:59. Огонь вспыхнул во двухэтажном выселенном кирпичном здании на втором этаже.

Горел мусор на площади 10 кв. м. В 21:23 возгорание локализовано, а в 21:43 пожар ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.

По данным пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, около места пожара частично перекрыто движение транспорта. На месте работают оперативные службы города.