РИАМО - 28 мая. Столичные энергетические компании перешли на усиленный режим работы на время проведения единого государственного экзамена, подготовлено необходимое количество резервных генераторов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства города.

Специалисты провели внеплановые осмотры объектов энергетики, которые используют при снабжении экзаменационных пунктов. В дни экзаменов их проверят повторно.

Плановые работы в этих объектах приостановлены. Оперативные дежурные будут круглосуточно работать со всеми городскими службами.

Подготовлено необходимое количество резервных генераторов.

В этом году для сдачи экзаменов (ГИА-11 или ЕГЭ) зарегистрировались 87 022 человека. Из этого количества 67 926 человек – выпускники 2021 года, 16 765 человек – выпускники прошлых годов. ГИА-9 в Москве будут писать 94 503 человека.