РИАМО - 28 мая. Пособие по рождению ребенка будет оформляться в Москве в электронном виде на портале mos.ru, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал постановление, согласно которому увеличивается максимальный возраст родителей, которые могут получить дополнительную выплату при рождении ребенка. Чтобы претендовать на пособие, среднедушевой доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума.

«Заявителям не придется прикреплять сканы документов, все основные данные органы власти проверят самостоятельно. Приходить за оказанием услуги тоже не придется, деньги будут переведены на карту», - сказала Ракова.

Прикрепление копий документов к заявлению понадобится только редких случаях: для самозанятых понадобятся справки о доходах, для студентов – о получении стипендии. Для получателей пенсий других ведомств (не ПФР) нужны справки о получении пенсии.

Благодаря цифровизации такие данные, как возраст, наличие регистрации в Москве, сведения о браке, о получении социальных выплат в Москве, о ранее рожденных детях, о доходах, об имущественной обеспеченности, подтверждать не нужно. Органы соцзащиты проверят их самостоятельно.

Уведомление о поступлении выплаты на банковский счет придет в личный кабинет на сайте mos.ru.

При рождении первого ребенка размер выплаты в Москве составит 90 145 рублей (5 прожиточных минимумов), второго – 126 203 рубля (7 прожиточных минимумов), третьего и последующих – 180 290 рублей (10 прожиточных минимумов).