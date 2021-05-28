РИАМО - 28 мая. С января по апрель количество погибших в Москве по вине пьяных водителей снизилось в два раза по сравнению аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Только в этом году 9 человек могли бы остаться живы, если бы водители, садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, чувствовали, какой опасности подвергают окружающих», — говорится в сообщении.

Больше всего аварий случилось на юго-западе города: 16% ДТП с нетрезвыми водителями. Меньшего всего от последствий от пьяного вождения пострадали в Северо-Западном округе, там произошло только 2 аварии.

Жителям столицы напомнили, что вождение в пьяном виде недопустимо. Выпившим лучше воспользоваться услугами такси.