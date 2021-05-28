РИАМО - 28 мая. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова проверили, как преображается Зарайск. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Проект благоустройства набережной реки Осетр победил на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды, организованном по поручению президента РФ Владимира Путина. На выделенное финансирование здесь оборудовали пляж с детской зоной отдыха, появились пирсы и спуски к воде, смотровая площадка и лодочная станция.

В 2018 году Зарайск уже побеждал в этом конкурсе, благодаря чему благоустроили площадь Торговых рядов и ул. Красноармейскую.

«Зарайск — очень хороший пример реализации президентской программы по поддержке и восстановлению малых исторических городов. Это один из старейших городов Подмосковья и России и заслуживает, чтобы именно на его восстановление в историческом виде и на его развитие с современной точки зрения были направлены средства президентских грантов и правительственных программ, которые предусмотрены для этих задач. Город обретает второе дыхание, новую жизнь, впереди — еще много дел и планов. После их завершения Зарайск превратится в одну из туристических жемчужин не только Центральной России, но и всей нашей страны», — отметил Игорь Щеголев.

Игорь Щеголев и Наталья Виртуозова ознакомились с экспозицией музея-заповедника «Зарайский кремль» и посетили Детскую школу искусств им. А.С. Голубкиной, а также дом-музей им. А.С. Голубкиной и уникальную достопримечательность Зарайска — Водонапорную башню, со смотровой площадки которой открывается панорама города.

«Хочу поблагодарить Игоря Олеговича Щеголева за внимание, для нас очень важна федеральная поддержка таких городов, как Серпухов, Зарайск, Клин. Мы сегодня видели набережную, которая была отремонтирована в рамках президентского конкурса малых городов и исторических поселений. Я часто бываю в Зарайске, 9 лет назад это был другой город. Местные жители верят: после возвращения губернатором Подмосковья иконы Николы Зарайского в город вернулась жизнь. За благоустройством приходят кафе, за кафе приходят туристы, а за туристами — экономика», — отметила Наталья Виртуозова.