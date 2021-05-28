РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. В Люберецком техникуме имени Ю.А. Гагарина прошел день открытых дверей, школьникам рассказали об образовательных программах учреждения, сообщили в учебном заведении.

Преподаватели познакомили будущих абитуриентов и их родителей с мастерскими и лабораториями по направлениям подготовки, учебными кабинетами, рассказали об актуальных образовательных программах, чтобы помочь определиться с выбором будущей профессии.

Помимо этого, школьники узнали о стипендиях, возможности дальнейшего обучения в вузах и трудоустройстве, получили информацию о порядке подачи документов и условиях поступления, о работе приемной комиссии.

Преподаватели ответили на вопросы гостей.

Задачей учебного заведения остается подготовка компетентных, конкурентоспособных специалистов, готовых к саморазвитию и самореализации.