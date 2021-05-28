РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. Общественная организация «Бизнес-женщины Подольска» начала прием заявок на конкурс «Леди-бизнес Подольск-2021», он продлится до 1 июля, сообщили организаторы.

В конкурсе могут принять участие индивидуальные предприниматели, учредители или руководитель компании, самозанятые, если их деятельность связана с городским округов. Финал проведут в октябре-ноябре текущего года.

Конкурс пройдет в восьми номинациях в различных сферах бизнеса. В том числе «Социальный бизнес», «Бизнес в сфере недвижимости», «Бизнес в сфере туризма», «Бизнес в сфере образования и воспитания», «Бизнес в сфере красоты», «Бизнес в сфере здоровья», «Бизнес в сфере сельского хозяйства», «Самозанятые в бизнесе».

Призы и подарки от спонсоров получат все участницы. Конкурс призван привлечь внимание потенциальных инвесторов, широкой общественности. Это хороший обмен опытом, новые знакомства и коллаборации. Зажигательный финал пройдет в одном из концертных залов Подольска.

Победители и лауреаты получат дипломы, подарки и денежные премии, право на использование звания победителя конкурса, участие в программе поддержки и сопровождения от Подольской Торговой палаты, освещение в СМИ.

Благодаря участию, предприниматели смогут найти дополнительные ресурсы для развития своего бизнеса и посмотреть на свое дело со стороны. Организаторы - Подольская торгово-промышленная палата, общественная организация «Бизнес-женщины Подольска», администрация городского округа.

Чтобы подать заявку, нужно зайти на страницу @business_women_podolsk в соцсети Instagram или сразу кликнуть на ссылку таплинк в шапке профиля и заполнить анкету на участие.

Общественная организация «Бизнес-женщины Подольска» объединяет предпринимательниц округа. Участницами сообщества являются представительницы малого и среднего бизнеса, а так же самозанятые. Они занимаются самыми востребованными направлениями в бизнесе, которые являются одними из основных источников экономического и социального развития городского округа.

Для участниц сообщества проводят бизнес-завтраки и нетворкинг-встречи, выпускают журнал, в котором о себе заявляют самые яркие и смелые бизнес-представительницы Подольска, проводят презентации и мероприятия, где происходит обмен опытом и возникают деловые связи, на мероприятия привлекают лучших спикеров и бизнес-тренеров.