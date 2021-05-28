РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. Художественный военно-исторический фильм «Подольские курсанты» удостоился международной премии «Хрустальный компас», сообщила студия «ВоенФильм».

В Московском международном Доме музыки состоялась церемония вручения международной премии «Хрустальный компас». Военно-историческая драма «Подольские курсанты» завоевала «Географический Оскар» в номинации «Лучшее освещение в СМИ». «Хрустальный компас» от имени создателей получили актеры фильма — народный артист России Сергей Безруков и актер театра и кино Артем Губин.

«Хрустальный компас» — первая премия в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Победителей определяют в 11 номинациях, каждая из которых предполагает высокие достижения в области нацгеографии и экологии, сохранении и популяризации природного и историко-культурного наследия страны.

Главная цель премии — найти и поддержать тех, кто искренне считает Россию своим домом, уважает и бережет среду, в которой обитает. Это частные лица, предприятия, ученые и общественные деятели — все, чей пример, чья деятельность помогут широкой общественности открыть новые поводы гордиться своей Родиной.