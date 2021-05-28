РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мая. На службу в Вооруженные Силы РФ нынешней весной должны отправиться 158 жителей подмосковного Красногорска призывного возраста, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Расширенное заседание призывной комиссии состоялось в окружном военном комиссариате в пятницу.

В работе заседания приняли участие глава округа Алексей Спасский, профильные заместители главы администрации, военный комиссар муниципалитета Игорь Тельбухов, представители лечебных учреждений, отдела по вопросам миграции УМВД России по Красногорску.

Главный вопрос повестки – выполнение плана весенней призывной кампании, согласно которому на военную службу должны отправиться 158 красногорцев.

В ходе встречи Спасский и Тельбухов обсудили хозяйственные вопросы, касающиеся эксплуатации здания.