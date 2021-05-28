РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мая. Юные жители подмосковного Красногорска смогут поучаствовать в спортивных состязаниях и познавательных мастер-классах в Красногорском филиале Музея Победы в День защиты детей, сообщили в информационном центре музея.

К Международному дню защиты детей Красногорский филиал Музея Победы подготовил праздничную программу. Мероприятия пройдут в музее 1 июня. Вход на все детские программы будет бесплатным.

«На площадке музея для мальчишек и девчонок проведут веселые спортивные состязания. Для гостей будут звучать любимые детские песни, пройдут мини-конкурс рисунков мелом на асфальте и увлекательные мастер-классы», — сказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Развлекательная программа продлится более трех часов. За это время ребята смогут побывать на интерактивной программе «Спасая детство», научатся создавать вертушки и веселые пушки из бумажных стаканчиков, смогут сами исполнить популярные песни о своих сверстниках.

Юные посетители — школьники Красногорска и гости города — не только весело проведут время, но и узнают много интересного об истории праздника. Главный символ этого дня — зеленый флаг с изображением Земли и разноцветных детей — разместят около музея.

Начало мероприятий в 13:00.