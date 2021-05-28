РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. В 2021 году в городском округе Люберцы отремонтировали 21 из 36 запланированных дорог, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На территории городского округа продолжается ремонт дорожного покрытия. На данный момент завершен ремонт 21 из 36 запланированных муниципальных объектов общей площадью более 46 тыс. кв м. Всего в этом году будет отремонтировано 36 участков дорог, общая площадь которых составит 117 тыс. кв м», – отметил Ружицкий.

Он пояснил, что укладка асфальтобетонного покрытия завершена на 10 участках в Люберцах, на трех – в поселке Красково, на четырех – в поселке Томилино, на четырех – в Малаховке.

«Выполнены работы по фрезерованию старого покрытия на автомобильной дороге по улице Урицкого в Люберцах. В настоящее время ведутся подготовительные работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Начались ремонтные работы на 4 участках дорог: по улицам Куракинская, Ново-Малаховская, Свердлова и Лесной тупик», – добавил Ружицкий.