РИАМО - 28 мая. Потепление и прекращение осадков прогнозируется в Московском регионе 1 июня, до конца следующей недели температура днем будет держаться в районе 20-25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В понедельник, 31 мая, будет еще холодно и дождливо. Ночью в Москве будет 6-8 градусов, по области — 3-8 градусов. Днем в Москве 15-17 градусов, по области 12-17 градусов. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Во вторник, 1 июня, будет погода преимущественно без осадков, ночью — 5-10 градусов, днем — 17-22 градуса. Ветер будет северо-восточный и восточный 3-8 м/с.

В среду, 2 июня, ночью будет 6-11 градусов, днем — 19-24 градусов, ветер восточный 5-10 м/с.

Четверг и пятница — 3 и 4 июня — будут теплыми и без осадков. Ночью прогнозируется 8-13 градусов, днем — 20-25 градусов, ветер будет дуть восточный 5-10 м/с.

Узнайте, где сделать запоминающиеся фотографии в весенних цветах>>