РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. Четырнадцать спортсменов выступят на региональном открытом первенстве по силовому экстриму в Люберцах 29 мая, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«29 мая в 12.00 на территории стадиона «Торпедо» Люберец пройдет открытое первенство Московской области по силовому экстриму. Четырнадцать спортсменов-силачей из Москвы, Санкт-Петербурга, Курской, Липецкой, Ростовской областей сразятся в нескольких видах испытаний», — отметил Ружицкий.

Участникам предстоит выступить в следующих дисциплинах: лог-лифт (120 кг на количество за 60 сек); эстафета; становая тяга авто на количество раз за 60 сек.; гантельная эстафета 70 кг - 80 кг - 90 кг - 100 кг - 110 кг (лимит - 90 сек.); трак-пул.

Главным судьей первенства будет президент ОФСОО «Федерация силового экстрима России» Василий Грищенко. Организаторы мероприятия - ОФСОО «Федерация силового экстрима России» и по МО, РОО «РосМолСпорт Московской области» при поддержке администрации Люберец, спортивно-общественное объединение «Люберецкая сила».