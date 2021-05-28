РИАМО - 28 мая. Оповещения с графиком отключения горячей воды поступят в личные кабинеты пользователей портала госуслуг из Подмосковья и на их электронную почту, сообщается на сайте министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Министерство сотрудничает с Московской областью в рамках цифровизации сферы ЖКХ. В конце 2020 года они заключили соглашение об информационном обмене между Единой информационно-аналитической системой жилищно-коммунального хозяйства Московской области и порталом Госуслуг.

В будущем планируется оповещать таким образом все регионы страны.

Также подписаться на уведомление об отключение горячей воды можно в мобильном приложении и на портале «Добродел».

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