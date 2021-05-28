РИАМО - 28 мая. С российскими регионами продолжают делиться опытом цифровизации медицины, всем врачам страны открыт доступ к онлайн-сервису постановки предварительного диагноза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Он протестирован врачами всех московских поликлиник», — написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

На сайте столичного Депздрава сообщается, что сервисом ежедневно пользуются 3,5 тыс. врачей. Проект постоянно совершенствуется и покрывает 95% наиболее часто встречающихся заболеваний.

«Если решите работать с этим сервисом, напишите нам, мы поделимся опытом, как встроить его в аналитическую медицинскую систему вашего региона», — добавил мэр.