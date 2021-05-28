РИАМО - 28 мая. Несмотря на теплую и солнечную погоду, пограничники не стали широко праздновать свой профессиональный праздник в крупных парках столицы, гуляния прошли без инцидентов, передает корреспондент РИАМО.

28 мая в России отмечают День пограничника. Он официально отмечается с 1994 года. Это профессиональный праздник личного состава Пограничных войск КГБ СССР и пограничной службы ФСБ России. Это день, когда можно надеть парадную форму, собраться в парках или у монументов, а также возложить цветы к памятникам.

На ВДНХ, в Парке Победе и Парке Горького лишь отдельные группы из 3-5 человек мирно и тихо ходили с флагами и отмечали День пограничника. Некоторые из них играли на гитарах и пели песни.

На территории каждого парка за соблюдением общественного порядка следили сотрудники полиции и Росгвардии. В целом профессиональный праздник пограничников прошел в столице без инцидентов.

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