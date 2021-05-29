РИАМО - 29 мая. График движения поездов Курского, Рижского направлений Московской железной дороги и МЦД-2 будет изменен в связи с проведением железнодорожных работ с 01:00 до 21:00 субботы, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Пассажирам советуют заранее планировать поездку и посмотреть расписание. Сделать это можно на станции, официальном сайте РЖД, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Железнодорожники будут заниматься переключением путей на Курском вокзале и на станции Каланчевская, а также выправкой и укладкой путей на Каланчевской.

Количество диаметральных поездов уменьшится, поезда в дальний пригород проедут только по укороченному маршруту или без некоторых остановок. Движение на участке Курская – Дмитровская будет осуществляться реверсивно, по одному пути поочередно.

Работы ведутся в связи со строительством новой инфраструктуры для МЦД-2 Курско-Рижский и будущего МЦД-4 Киевско-Горьковский, который пройдет через Комсомольскую площадь.