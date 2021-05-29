РИАМО - 29 мая. С субботы начал действовать платный выезд из Трехгорки на Северный обход Одинцова, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Стоимость проезда с транспондером «Главная дорога» для легковых авто днем составит 75 рублей, а наличными и картами — 100. Цена проезда в ночное время с 00:00 до 05:00 составит 1 и 10 рублей соответственно.

Для расчета стоимости можно перейти по ссылке.

Строительство кольцевого пересечения со стороны Трехгорки завершится до конца года. К этому времени также планируется установка шумозащитных экранов и благоустройство территории.

Досрочное открытие движения по транспортной развязке для автомобилистов, которые следуют из микрорайона Трехгорка в сторону платной дороги, произошло в январе. Развязка позволила обеспечить выезд из микрорайона и дополнительный выезд на МКАД.