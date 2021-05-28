РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. В микрорайоне Климовск Подольска началось комплексное благоустройство двора на улице Мичурина, там сделают парковку и детскую площадку, сообщило территориальное управление администрации в микрорайоне Климовск.

26 мая начались работы по комплексному благоустройству дворовой территории дома №2 на улице Мичурина.

В ходе работ полностью отремонтируют и расширят на 1 метр проезд вдоль дома, обновят тротуар к гаражному кооперативу и построят новый с торца дома. Также планируют установить две сушилки для белья и обустроить парковочное пространство площадью 190 кв. м.

В начале июня начнутся работы по строительству детской площадки площадью 180 кв. м. Также на уже имеющиеся опоры освещения установят два светодиодных светильника.