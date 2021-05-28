РИАМО - 28 мая. В Москве 29 мая с 7:30 до окончания велозаезда изменится движение пассажирского транспорта в районе Крылатской улицы на участке от улицы Нижние Мневники до проспекта Маршала Жукова, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы

Автобусы № 229 поедут от метро «Молодежная» по дублеру Ярцевской улицы, Рублевскому шоссе с разворотом на эстакаде, дублеру Рублевского шоссе, 2-й Крылатской улице, улице Крылатские Холмы.

Также они проследуют по Осенней улице, Крылатской улице с разворотом на пересечении с проспектом Маршала Жукова, далее своим маршрутом до метро «Крылатское».

Автобусы № 829 будут курсировать от метро «Молодежная» без заезда к улице Нижние Мневники по дублеру Ярцевской улицы, Рублевскому шоссе с разворотом на эстакаде, дублеру Рублевского шоссе, 2-й Крылатской улице, улице Крылатские Холмы, далее своей трассой.

Автобусы № 229, 829 поедут от метро «Крылатское» по Крылатской улице, разворачиваются на пересечении с проспектом Маршала Жукова, далее по Осенней улице, улице Крылатские Холмы, Рублевскому шоссе с разворотом на Рубежном проезде, затем по дублеру Рублевского шоссе на Ярцевскую улицу.

Автобусы следуют со всеми остановками на измененных участках.