РИАМО - 28 мая. С самого раннего возраста детям необходимо прививать сострадание к инвалидам, это позволит избежать стигматизации людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Детский хоспис».
Сегодня развитие доступной среды должно сопровождаться воспитательной работой, которая позволит людям избежать стереотипного мышления и относиться к людям с инвалидностью без негатива.
Она считает, что позитивное отношение к людям с физическими особенностями очень важно. Дети могут встретить такого человека практически повсюду, поэтому ребятам лучше заранее рассказать об инвалидности.
«Детям с раннего возраста важно показывать, как быть добрым и проявлять понимание. Особенности здоровья не делают другого человека «неправильным» или «неприятным», ведь это просто особенности, которые делают его «уникальным», — отметили в пресс-службе.
Каждый ребенок должен осознавать, что людям с инвалидностью необходима поддержка. Если детям с детства прививать правильные ценности, то они смогут вырасти и сделать множество добрых дел, считают в благотворительном фонде.
Чтобы повысить уровень знаний об инклюзии в обществе, фонд «Детский хоспис» проводит всероссийскую благотворительную акцию «Белый цветок». Один из проектов акции — «Уроки доброты», на которых школьников учат милосердию и состраданию к людям с инвалидностью и неизлечимыми заболеваниями.
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