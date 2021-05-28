РИАМО - 28 мая. С самого раннего возраста детям необходимо прививать сострадание к инвалидам, это позволит избежать стигматизации людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Детский хоспис».

Сегодня развитие доступной среды должно сопровождаться воспитательной работой, которая позволит людям избежать стереотипного мышления и относиться к людям с инвалидностью без негатива.

«Стереотипы — это страшная вещь. К этому нельзя привыкнуть или быть готовым, потому что это неправильно, когда, например, сталкиваешься с людьми, убежденными, что инвалидность заразна», — сказала подопечная детского хосписа Мария.

Она считает, что позитивное отношение к людям с физическими особенностями очень важно. Дети могут встретить такого человека практически повсюду, поэтому ребятам лучше заранее рассказать об инвалидности.

«Детям с раннего возраста важно показывать, как быть добрым и проявлять понимание. Особенности здоровья не делают другого человека «неправильным» или «неприятным», ведь это просто особенности, которые делают его «уникальным», — отметили в пресс-службе.

Каждый ребенок должен осознавать, что людям с инвалидностью необходима поддержка. Если детям с детства прививать правильные ценности, то они смогут вырасти и сделать множество добрых дел, считают в благотворительном фонде.

Чтобы повысить уровень знаний об инклюзии в обществе, фонд «Детский хоспис» проводит всероссийскую благотворительную акцию «Белый цветок». Один из проектов акции — «Уроки доброты», на которых школьников учат милосердию и состраданию к людям с инвалидностью и неизлечимыми заболеваниями.

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