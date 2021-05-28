РИАМО - 28 мая. На сайте онлайн-объявлений «Авито» стали продавать брендированные картонные стаканы для кофе из популярного московского заведения Gucci Shop & Bar на Патриарших прудах. Цены на них из-за ажиотажа «космические» — от 15 тыс. рублей и выше.

На Малой Бронной, 28, открылись ресторан, бар и кофейня от итальянского модного дома Gucci. Все заведения выполнены в стилистике и цветовой гамме бренда.

Gucci Shop & Bar мгновенно стало самым главным Insta-местом столицы — соцсети заполнили фотографии из данного заведения. Особенно популярными стали фото с стильными кофейными стаканчиками, на которых красуется логотип бренда.

Предприимчивые гости заведения из-за ажиотажа стали продавать новомодные аксессуары в интернете, ведь Gucci Shop & Bar — это временное заведение и будет работать всего лишь месяц, до 21 июня.

В частности, на доске объявлений «Авито» стаканы продают по невероятно завышенным ценам. К примеру, один из продавцов просит за него 15 тыс. рублей.

«Модный стакан из бара, новый и неиспользованный», — пишет пользователь Кристина.

Другой пользователь — Семен — продает стакан почти за 100 тыс. рублей. При этом, как утверждает автор объявления, он пользовался им только один раз.

Для сравнения, цены на оригинальную дизайнерскую посуду Gucci на сайте Farfetch стартуют в среднем от 14 тыс. рублей. За эти деньги можно купить салатницу, а за 15 тыс. — блюдо. За 20 тыс. рублей предлагается глубокая тарелка, а за 26 тыс. — кувшин.