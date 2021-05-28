РИАМО - 28 мая. Открытый областной конкурс «Союз талантов Подмосковья» проведут 20 июня в ДК «Родина» Химок в рамках XXVIII творческого сезона Международной академии музыки и танца «Союз талантов России». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Конкурс состоится по направлениям: вокал, хореография, инструментальное исполнительство. В конкурсе примут участие солисты и коллективы Московской области, а также регионов РФ. Кроме того, программой предусмотрены творческие мастер-классы от ведущих педагогов Москвы.

Все участники конкурса получат дипломы, памятные подарки, сертификаты о прохождении мастер-классов‚ а также приглашение на финал состязаний «Союз талантов России» в Сочи. Также в Химках состоится гала-концерт с участием обладателей Гран-при и лауреатов конкурса.

Проект реализуется в целях поиска и продвижения талантливых детей и молодежи, патриотического воспитания подрастающего поколения и развития творческих способностей обучающихся.

Организатором конкурса выступает автономная некоммерческая организация «Центр повышения квалификации руководителей творческих коллективов «Союз талантов» (Москва). Проект реализуется при поддержке правительства Московской области.