РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. На международной конференции «Клуб экспертов», которая состоялась в Калининграде 27 мая, прошли зрелищные онлайн-испытания защитной одежды для энергетиков и пожарных от «Энергоконтракта» на мобильной установке-манекене Thermo-Man® в лаборатории Женевы, сообщили в пресс-службе ГК.

Комплекты надели на специальный манекен, оборудованный 122 термодатчиками, после чего его полностью поместили в пламя (в комплекте для энергетиков на 4 секунды, в боевой одежеу пожарного – на 8). Это испытание воспроизводит условия, при которых на человека воздействует горящее при температуре до 1000 °C топливо, что позволяет определить защитные характеристики спецодежды при воздействии высокой температуры и огня.

Таким образом, ведущие мировые производители СИЗ испытывают свою защитную одежду для различных сфер применения, включая нефтедобычу, нефтехимическое и химическое производство, электроэнергетику и газовую отрасль, а также пожарную охрану. В итоге защитная одежда «Энергоконтракта» легко выдержала испытание и прошла проверку – датчики не зафиксировали ожогов на манекене.

Кроме этого, на конференции состоялась презентацияновой защитной продукции «Энергоконтракта», в том числе линейки «умных СИЗ» для работников электроэнергетической сферы.

Впервые был представлен дугостойкий комплект «Энерго» SMART, который поможет проверить, правильно ли одет сотрудник, и просигнализирует, если надеты не все элементы комплекта. Для этого к левому рукаву куртки подключается устройство контроля безопасности (УКБ). УКБ нажатием одной кнопки проверяет наличие элементов термостойкого комплекта и их соединение между собой (куртка с брюками, перчатками, подшлемником и ботинками), а также проверяет, застегнут ли воротник куртки.

Убедившись, что сотрудник готов к работе, устройство переходит в спящий режим, но продолжает следить за соединением всех элементов в единую цепь. Если сотрудник снимет, например, перчатки или расстегнет воротник, УКБ просигнализирует об этом звуковым, световым и тактильным способом.