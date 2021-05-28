РИАМО - 28 мая. За год в Москве провели почти 7 млн ИФА-тестов на Covid-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Год назад в 30 поликлиниках открылись ИФА-центры для тестирования на антитела к коронавирусу. За это время город провел почти 7 млн исследований. Тестирование идет бесплатно для всех желающих с 18 лет с московским полисом ОМС», — написал мэр на своей странице «ВКонтакте».

Данное исследование стоит делать, к примеру, тем, кто переболел Covid-19 или хочет сдать плазму крови для лечения тех, кто болеет сейчас.

«Не стоит проходить тестирование после вакцинации, так как ИФА-тест в городских поликлиниках не показывает уровень антител после прививки», — добавил градоначальник.

Сдать тест можно по предварительной записи: по телефону, через mos.ru или через приложение «ЕМИАС.инфо». Результат тестирования появится в электронной медицинской карте.

Кроме того, у горожан также есть возможность пройти бесплатное ПЦР-тестирование.

Ранее Собянин сообщил, что в настоящий момент ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве стабилизировалась, по итогам минувшей недели роста заболеваемости не отмечается.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>