РИАМО - 28 мая. На портале «Добродел» с 1 июня по 1 июля пройдет голосование по устройству колясочных зон в местах демонтажа мусоропроводов, жители Подмосковья могут поддержать или выступить против переобустройства, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«По итогам голосования будет определен список многоквартирных домов, в которых наибольшее количество жителей проголосовали «за» переобустройство общедомового пространства. В дальнейшем там проведут общие собрания собственников для принятия окончательного решения. При положительном решении жителей будут выполнены работы по демонтажу мусоропровода и обустройству колясочных зон», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Если мусоропровод устранить, в подъезде исчезнет неприятный запах, а также шум от выброса отходов. Кроме того, его устранение образует место для колясок и велосипедов. Помимо прочего, наличие мусоропровода не позволяет сортировать твердые бытовые отходов.

С 2019 года в Подмосковье, где действует десять высокотехнологичных комплексов по переработке отходов, проходит реформа по обращению с отходами. Предприятия работают в рамках создания комплексной системы по обращению отходов. Эта система основывается на раздельном сборе и преследует цель увеличить долю отходов, которые перерабатываются. Это – одна из целей нацпроекта «Экология».

Работа в рамках национального проекта «Экология» ведется по таким направлениям, как: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии.