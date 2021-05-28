РИАМО - 28 мая. В Подмосковье вакцинацию от коронавируса прошла 96-летняя жительница Орехово-Зуева, ветеран Великой Отечественной войны Нина Замятина, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«Лицам старшего возраста важно в первую очередь защитить себя от новой коронавирусной инфекции, так как они находятся в группе риска тяжелых осложнений», — сказал главный врач Орехово-Зуевской больницы Сергей Бунак.

Он рассказал, что Нина Павловна посвятила себя работе в сфере здравоохранения округа. Она работала медсестрой родильного отделения.

«Перед вакцинацией ее осмотрел врач, который не выявил противопоказаний. Через 3 неделе Нине Павловне предстоит введение второго компонента вакцины», — отметил Бунак.

В Подмосковье сделать прививку от новой коронавирунсой инфекции можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах. Вакцинация проводится бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию.

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