РИАМО - 28 мая. Прививку от коронавирусной инфекции лучше всего сделать прямо сейчас, не откладывая, сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Вакцина, по словам специалиста, поможет быть уверенным в защищенности от заболевания во время поездок, которые предполагает пора отпусков.

«Лето – пора отпусков, люди начинают перемещаться туда-сюда: дети – на каникулы, взрослые – в отпуск, пенсионеры радостно встречают младшее поколение в деревне или на даче. Число контактов значительно увеличивается. <...> Тем более сейчас наблюдается тенденция, что люди, переболевшие в прошлом году, повторно сдают положительные ПЦР-тесты, они болеют нетяжело, но тем не менее это коронавирусная инфекция», – сказал Болибок в эфире радио Sputnik.

Кроме того, врач считает, что если человек переболел коронавирусом, то вакцинация спустя полгода имеет смысл, ведь прививка даст защиту от повторного заражения Covid-19 и поможет преодолеть постковидный синдром.

Болибок отметил, что, согласно датским исследователям, постковидное состояние, которое связанно со слабым иммунитетом, хорошо преодолевается, если человек получает оба компонента вакцины.

Так, у людей, которые уже перенесли Covid-19, его «ошметки» циркулируют в организме и провоцируют микроочаги воспаления. Они могут находиться в клетках до тех пор, пока не пройдет регенерация тканей.

Врач добавил, что при вакцинации уровень антител подскакивает и они «чистят» организм от чужеродных белков Covid-19.

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