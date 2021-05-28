РИАМО - 28 мая. Открытие свадебного сезона-2021 в Подмосковье состоялось на площадке Коломенского кремля. Фестиваль провели в стилистике известного исторического сериала-мелодрамы «Бриджертоны», передает корреспондент РИАМО.

Как отметила начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова, мероприятия в честь открытия свадебного сезона проводятся в регионе уже несколько лет, для фестивалей каждый раз выбирают определенную тему. На этот раз был выбран стиль популярного среди молодежи американского сериала про состоятельное семейство из Лондона «Бриджертоны».

«Мы неслучайно сегодня находимся на территории Коломенского кремля - это красивейший уголок Московской области, историческое место, очень значимое. Вписать современность в это историческое место и было нашей задачей», - сказала Филатова.

Для гостей фестиваля работали ярмарка и кафе, были организованы фотозоны и музыкальное сопровождение, проводились мастер-классы. На большом экране показывали тематическое видео, перед фестивальной сценой был устроен танцпол в виде шахматной доски. Гостей фестиваля развлекали ходулисты и живые статуи.

Свадьба на мотоциклах

На глазах у гостей фестиваля обменялись кольцами десять пар из разных городских округов Подмосковья. Поженились влюбленные из Коломны, Лобни, Реутова, Ступина, Луховиц и Шатуры.

«Нам хотелось, чтобы сегодня мы не только зарегистрировали браки, но и стали участниками некоего представления. Мы сегодня пригласили те пары, которые, памятуя о традициях и истории России, хотят зарегистрировать брак современно», - подчеркнула Филатова.

К месту бракосочетания пары приезжали в экипажах, запряженных лошадьми. Ведущий мероприятия представлял каждую пару и рассказывал историю их любви.

Шесть пар-участниц фестиваля расписались на главной сцене, еще три пары зарегистрировали брак на самой высокой точке Маринкиной башни Коломенского кремля.

Самым ярким стало появление десятой пары, которая заехала на красную ковровую дорожку на мотоциклах под песню рок-группы AC/DC. Вместе с ними на мотоцикле приехала представительница ЗАГСа, которая тут же зарегистрировала рождение новой семьи.