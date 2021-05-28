РИАМО - 28 мая. В цифровом МФЦ в здании «Стройтекс» по улице Мира, 7, открылся еще один консультационный центр, котором сотрудники многофункционального центра рассказывают, как принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации Мытищ.

Свой выбор в ЦМФЦ сделал председатель совета сторонников местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Уланов.

«Это первая в стране такая инициатива, реализованная партией «Единая Россия», направленная на последующее выдвижение кандидатов от партии в Государственную думу и в Московскую областную думу. Поддержать своих кандидатов можно на сайте pg.er.ru (https://pg.er.ru/). Голосование проходит очень быстро. Удобный интерфейс. Пять кликов, и открывается список тех, за которых можно проголосовать», – сказал Уланов.

По инициативе мытищинского МФЦ в здании «Стройтекса» организован второй центр компьютерной помощи. Первый работает в приемной партии «Единая Россия» по адресу: ул. Юбилейная, 27. Отличие ЦМФЦ – здесь можно не только получить консультацию по работе портала предварительного голосования, но и проголосовать. Более того, работники МФЦ помогают справиться с техническими сложностями.

Уланов подчеркнул, что за четыре дня в электронном предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 205 тыс. выборщиков по всей Московской области. В Мытищах эта цифра приближается к 9 тысячам. Очно проголосовать можно будет 30 мая на 24 избирательных участках округа.