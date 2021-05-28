РИАМО - 28 мая. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Ленинском округе в 2021 году будут построены три новых тротуара общей протяженностью свыше 5 км, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, масштабные дорожные работы при участии министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ведутся сейчас в поселке Горки Ленинские. Тротуар длиной более 3 тыс. погонных метров пройдет вдоль всей Центральной улицы. По нему жители и гости округа смогут дойти пешком к музею-заповеднику и киногородку.

Строительство тротуаров также ведется на участках дорог Горки Ленинские — Чурилково и Дроздово — Беседы — МКАД.

«Кроме реализации президентского нацпроекта, для безопасности и комфорта наших жителей в этом году в Ленинском округе за счет средств муниципалитета также предусмотрен ремонт тротуаров в Видном на улицах Советской, Лемешко и Березовой, в Советском проезде, на проспекте Ленинского Комсомола и Белокаменном шоссе. Все работы должны быть завершены к сентябрю», - уточнил глава муниципалитета Дмитрий Абаренов.