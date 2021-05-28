РИАМО - 28 мая. Реконструкция и модернизация животноводческого комплекса «СПФ Агро» в подмосковных Серебряных Прудах пройдет в два этапа, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В комплексе по доращиванию и откорму свиней «СПФ Агро» начались модернизация лагун и реконструкция всех объектов предприятия. Инвестиции составляют 350 млн рублей. В настоящее время в свинокомплексе насчитывается более 26 тыс. голов. Объем производимой продукции составляет свыше 6,2 тыс. тонн в год», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По словам министра, предприятием возделывается свыше 4,5 тыс. га, что составляет около 10% от общей площади пахотных земель Серебряных Прудов.

«Реконструкция предприятия пройдет в два этапа. На первом этапе, до сентября текущего года, планируется проведение опустошения и накрытие мембраной действующих лагун. Второй этап начнется в конце 2021 года, в ходе которого будут полностью заменены полы, построены дополнительный корпус для содержания животных и одна дополнительная лагуна», - отметил Воскресенский.

После полного обновления свинокомплекса и применения современного технического оснащения будут соблюдены все нормы и правила работы предприятия, а также экологическая безопасность.