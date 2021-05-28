РИАМО - 28 мая. Прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей для школьников начнут принимать в середине июля, сообщает РИА Новости.

Замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина отметила, что подать заявление можно будет до 1 ноября. Выдавать выплаты начнут уже в августе.

По ее словам, точная дата начала приема заявок на выплаты будет объявлена позже.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля объявил о новых мерах поддержки россиян. Так, в середине августа на каждого ребенка школьного возраста будет выплачено по 10 тыс. рублей. Выплату также получат и будущие первоклассники.

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