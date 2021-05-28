РИАМО - 28 мая. Музей транспорта Москвы выпустил транспортную карту «Тройка» ограниченной серии с изображением миллионного «Москвича» 408-й модели, сообщает пресс-служба музея.

В пятницу музей подарит уникальную карту каждому посетителю выставки «Мечта Москвича». Также ее можно купить в кассах центральных станций метрополитена.

Миллионный «Москвич» 408-й модели сошел с конвейера завода АЗЛК 18 мая 1967 года. Для этого достижения потребовалось ровно 20 лет. Машину собрали в экспортном исполнении, которое предполагало богатую даже по сравнению с иномарками комплектацию.

Спустя 54 года жители столицы смогут отдать дань уважения легендарному заводу и автомобилю марки «Москвич», не только посетив выставку «Мечта Москвича», но и став обладателями памятной «Тройки».

С 1 июня посетители выставки смогут оплатить билет «Тройкой» и получить скидку 10% на любую категорию билета.

Выставка «Мечта Москвича» открыта в Павильоне Транспорта СССР на ВДНХ (№26) с 11:00 до 21:00. Билеты можно купить заранее на сайте Музея, либо в кассе павильона. Для удобства посетителей от метро ВДНХ ходит специальный трансфер до места назначения.