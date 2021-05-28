РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. В настоящее время в городском округе Люберцы состоят в различных общественных организациях около 11 тысяч человек, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В округе активно действуют 20 общественных организаций, в которых состоит около 11 тысяч человек. Самая многочисленная - Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Хочу выразить огромную благодарность ее председателю, почетному гражданину городского округа Люберцы Юрию Орехову, а также директору Люберецкого дома ветеранов Татьяне Ипатовой за помощь в организации работы со старшим поколением в условиях пандемии», - сказал Ружицкий.

Он поблагодарил за неравнодушное отношение к людям руководителя местного отделения организации «Женщины Подмосковья» Галину Аринину. В этом году организация отмечает 20-летний юбилей.

«Ведет большую патриотическую работу с молодежью и подрастающим поколением руководитель общественной организации «Дети войны. Память» Ольга Поликарпова. Активно в округе участвуют в социальных проектах члены женских организаций. Люберецким отделением Союза женщин Подмосковья, которое возглавляет Елена Верховых, была организована и проведена акция «Знамя Победы – Знамя Бессмертного полка». В 2020 году это знамя увеличилось на 40 метров, теперь оно составляет 115 метров полотна, сшитого из 5300 лоскутков, на которых вышиты жителями нашего округа фамилии и имена участников Великой Отечественной войны», - пояснил Ружицкий.

По его словам, очень интересно проводит мастер-классы, праздники, фестивали, интерактивные программы в режиме онлайн и офлайн для мам и детей общественная организация «Мама оффлайн», ей руководит Елена Гайфуллина.

«Активно в округе работают организации многодетных матерей и семей. Хотелось бы отметить работу и сказать спасибо Виолле Федоровой. По инициативе наших женщин совместно с Люберецким управлением социальной защиты населения и бизнес-сообществом «Нежный бизнес город Люберцы», который возглавляет Наталья Муравьева, была проведена благотворительная акция «В добрые руки» по сбору вещей и передаче их нуждающимся», - подчеркнул Ружицкий.

Он добавил, что в 2020 году завершился срок полномочий предыдущего состава Общественной палаты городского округа Люберцы и был сформирован новый, в который вошли 45 человек.